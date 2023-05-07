Пельмени не слипнуться и не развалятся при варке — поварская хитрость

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить замороженные пельмени. Но ошибиться можно даже в этом не хитром деле.

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Многие кулинары жалуются на то, что блюдо при варке сбивается в один комок. Или, наоборот, разваливается до такой степени, что колобки фарша плавают отдельно от теста.

Чтобы избежать таких неприятностей, опытные повара рекомендуют бросать в воду немного оттаявший продукт. Пельменям перед варкой нужно полежать от 10 до 15 минут при комнатной температуре. Второй совет, который поможет сохранить достойный вид вашего блюда, заключается в добавлении крахмала. На кастрюлю бульона нужно брать одну столовую ложку белого порошка.

Источник: mirhitrostey.com