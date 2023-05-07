С этим раствором светлые кеды будут белее снега — уйдут даже застарелые пятна

Белая обувь хотя и выглядит эффектно, но очень быстро пачкается. Ее обладатели прилагают немало усилий, чтобы вернуть любимой обуви свежий вид, но не у всех это получается удачно и с первого раза. К счастью, опытные чистюли решили этот вопрос: они вывели идеальную формулу как очистить кеды или кроссовки, чтобы те были белее снега.

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Первым делом вынимаем шнурки и стельки и очищаем подошву щеткой, смоченной в теплой воде.

Далее уделяем время тканевой части, и здесь начинается самое интересное — необходимо приготовить отбеливающую эссенцию. Для этого две столовые ложки стирального порошка смешиваем с лимонным соком, перекисью водорода и уксусом (по одной чайной ложке). При помощи чистой влажной тряпки распределяем раствор по обуви и оставляем на 10 минут.

Заключительным шагом убираем загрязнения щеткой и промываем водой. Готово!

Источник: thevoicemag.ru