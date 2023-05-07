Эти духи покорили своей убойной стойкостью — пшик и аромат на весь день

Полки в парфюмерных магазинах ломятся от изобилия, однако необычайной стойкостью и сложным приятным шлейфом отличаются не так много позиций. Упростила жизнь любительницам приятно пахнуть аромастилист Валерия Нестерова — эксперт составила список лучших женских ароматов.

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Первую строчку стойко пахнущего рейтинга заняла Tiziana Terenzi Kirke. Этот аромат отличает не только убойная стойкость, но и необычный фруктово-шипровый букет с маркуйей, персиком, малиной, ландышем, ванилью и мускусом.

На второй строчке уместились Franck Boclet Be My Wife. Парфюм идеален для весны. Его особенность — это фруктово-цветочная композиция из мандарина, бергамота, мяты, розмарина, розы, фиалки, сирени, яблока, ананаса и малины.

Замкнул тройку лидеров Nasomatto Blamage. Не каждой этот аромат придется по вкусу, скорее, он для смелых дам, которым нравится пахнуть необычно. Духи раскрываются сухой древесиной, вторым слоем можно услышать мускус и кожу.

Источник: КП