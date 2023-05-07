Как избавиться от постельных клопов — студенческое средство

Постельный клоп относится к одним из самых назойливых насекомых. Он очень осторожен и устойчив ко многим химикатам. Паразит выходит на охоту в ночное время, поэтому самого клопа вы можете и не увидеть. Но зудящие укусы на коже точно укажут на его присутствие в квартире.

Избавиться от насекомого можно с помощью дезинсекторов, но для этого потребуется на время покинуть помещение. А можно прогнать вредителя яблочным уксусом. Это может занять несколько месяцев. Но если вы не готовы обрабатывать квартиру ядом, то такой вариант точно стоит рассмотреть.

Средство нужно использовать в чистом виде, поэтому не забудьте надеть латексные перчатки. Нанесите уксус на плинтус, розетки, вентиляцию и прочие укромные уголки, где может обитать клоп. И тщательно протрите средством все поверхности в спальне.

Клопы не выносят резкого запаха уксуса, поэтому они постепенно исчезнут из вашей квартиры. Главное — не забывайте проводить такую влажную уборку не менее двух раз в месяц.

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Источник: mopera66.ru