Для чего нужно оставлять стакан с солью в комнате: узнав, удивитесь – сплошная польза

Соль обладает уникальными свойствами. Использовать ее можно не только в кулинарии. Соль - прекрасно очищает и освежает воздух.

В каждой комнате квартиры можно поставить стакан с солью, это обеспечит очистку воздуха.

Две столовые ложки в стакане и одна столовая ложка уксуса помогут создадут приятный микроклимат в комнате.

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