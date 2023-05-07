Для чего нужно оставлять стакан с солью в комнате: узнав, удивитесь – сплошная польза

Поваренная соль - хлорид натрия. Фото: Global Look Press

У хлорида натрия много полезных свойств, о которых знают не все.

Соль обладает уникальными свойствами. Использовать ее можно не только в кулинарии. Соль - прекрасно очищает и освежает воздух.

В каждой комнате квартиры можно поставить стакан с солью, это обеспечит очистку воздуха.

Две столовые ложки в стакане и одна столовая ложка уксуса помогут создадут приятный микроклимат в комнате.

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Всегда держите стакан с солью в комнатах. Воздух будет чистым, свежим и наполненным приятным ароматом.

По материалам belnovosti.by.

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