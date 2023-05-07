Помидоры будут мясистыми и крупными, если посыпать грядки этим дешевым средством — сами удивитесь

Каждый дачник мечтает о богатом урожае помидоров. Но культура капризная, поэтому к ней нужен особый подход. В первую очередь нужно правильно выбрать место для высадки рассады. Идеально подойдут бывшие грядки бобовых культур или огурцов.

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Если таких нет в наличии, то придется подкормить землю самостоятельно. Для этого вам пригодится два ведра компоста, три больших ложки сернокислого калия, такое же количество суперфосфата, а также две ложки аммиачной селитры.

Все перечисленные ингредиенты нужно хорошенько перемешать между собой и добавить в грунт. Этого количества удобрения хватит на два квадратных метра огорода.

Источник: ogorod.ru