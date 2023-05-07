Клубника завалит сладкими ягодами, если уделить ей немного времени в мае — 100% результат

Клубника не самая прихотливая культура, но тем не менее для того чтобы получить хороший урожай, ей нужно уделить немного времени. Особенно важно сделать это в мае, пока растение еще не зацвело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, нужно убрать все лишнее. Для этого обработайте садовые ножницы спиртом у отсеките ими сухие листочки и ненужные «усы» растения.

Во-вторых, посыпьте ягодные грядки древесной золой. Такая подкормка сделает клубнику сладкой, словно мед, а также убережет растение от вредителей и грибков.

Проделайте эту несложную работу, и клубника одарит вас щедрым сочным урожаем.

Источник: tut-news.ru