Клубника завалит сладкими ягодами, если уделить ей немного времени в мае — 100% результат

Клубника не самая прихотливая культура, но тем не менее для того чтобы получить хороший урожай, ей нужно уделить немного времени. Особенно важно сделать это в мае, пока растение еще не зацвело.
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Во-первых, нужно убрать все лишнее. Для этого обработайте садовые ножницы спиртом у отсеките ими сухие листочки и ненужные «усы» растения.
Во-вторых, посыпьте ягодные грядки древесной золой. Такая подкормка сделает клубнику сладкой, словно мед, а также убережет растение от вредителей и грибков.
Проделайте эту несложную работу, и клубника одарит вас щедрым сочным урожаем.
Источник: tut-news.ru