Без пятновыводителя! Пятна пота ототрутся сами - просто замочите одежду в этой жидкости

Пятна пота оставляют желтые следы на одежде, которые потом очень сложно вывести. Далеко не все пятновыводители справляются с задачей. Более того, средства очень дорогие и не всем по карману.

Но есть очень дешевое и эффективное решение. Налейте в тазик пять литров горячей воды и добавьте стакан соли. Дождитесь, когда ингредиент растворится.

Затем отправьте туда одежду, которую надо отмыть от пятен. Оставьте на 3 часа.

После - постирайте в стиральной машинке привычным способом. Пятен не будет, проверьте сами.

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