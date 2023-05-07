Куст будет усыпан яркими цветами: чем подкормить пионы в мае – соседи обзавидуются

Розовые пионы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для истинных цветоводов.

Пионы отблагодарят вас пышным цветением, если в мае, как только появятся бутоны, вы подкормите их калийными удобрениями.

Благодаря калию, бутоны будут хорошо развиваться и превратятся в крупные и яркие цветы.

Для подкормки пионов подойдет любое удобрение, содержащее калий.

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Лучший вариант калийной подкормки пионов - это древесная зола. Залейте один литр золы 10-ю литрами теплой воды, дайте настояться два-три дня. Периодически раствор нужно помешивать.  Затем слейте жидкость, которая станет желтоватого оттенка. Полученный настой разведите 20-ю литрами воды и вылейте под каждый куст по 10 литров.

По материалам belnovosti.by.

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