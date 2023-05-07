Куст будет усыпан яркими цветами: чем подкормить пионы в мае – соседи обзавидуются

Пионы отблагодарят вас пышным цветением, если в мае, как только появятся бутоны, вы подкормите их калийными удобрениями.

Благодаря калию, бутоны будут хорошо развиваться и превратятся в крупные и яркие цветы.

Для подкормки пионов подойдет любое удобрение, содержащее калий.

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