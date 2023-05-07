Положите на ночь чайные пакетики в холодильник - утром не узнаете кухню

В холодильнике часто образовываются неприятные запахи, которые трудно вывести покупными средствами. Но есть способ, который использовали еще наши бабушки.

Они брали заварку от чая и клали ее в холодильник на ночь. Мы сейчас можем использовать обычные чайные пакетики.

Чай буквально за несколько часов впитает в себя неприятные ароматы. Главное, в это время не открывать холодильник, иначе наша хитрость не получит результата.

Даже со всей кухни запахи уйдут. Ведь холодильник - главный житель этого помещения. И если у него все будет хорошо, но и вокруг него - тоже.

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