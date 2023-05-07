Натрите этим копеечным средством смесители: будут долго сверкать как бриллиант

Многие хозяйки моют каждую неделю сантехнику в ванной и на кухне различными дорогими средствами. Но эффекта чистоты хватает не на долго. Но есть народное средство, которое быстро решит проблемы - краны будут сверкать, как бриллианты.

Возьмите хозяйственное мыло и нанесите его на салфетку. Далее натрите этой салфеткой все смесители. Вы заметите, как краны тут же заблестят, не останется даже разводов.

Затем поверхность отполируйте сухим полотенцем. Чистота останется на долгое время.

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