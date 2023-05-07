Кристина Асмус готова экономить даже на обедах, лишь бы поскорее съехать от Гарика Харламова

Пара Кристины Асмус и Гарика Харламова распалась еще в 2020 году. Но по какой-то причине экс-супруги до сих пор проживают под одной крышей, хотя уже давно строят личную жизнь с другими людьми.
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В начале этого года актриса проговорилась о том, что все-таки решила съехать из особняка Харламова. Однако конкретных дат не назвала, поэтому поклонники не восприняли это заявление всерьез.
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Но, похоже, Кристина не шутила, ведь недавно в ее блоге появилась информация о том, что звезда начинает ремонт в новом доме. Асмус написала об этом под грустным снимком, на котором она нависает над практически пустой тарелкой. Актриса сообщила подписчикам о том, что вынуждена экономить даже на обедах, лишь бы поскорее закончить ремонт. А еще Кристина попросила у поклонников помощи в выборе дизайнеров и прочих специалистов по обустройству помещений.
«Из еды теперь максимум 2 кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей! Поэтому кидайте все! Сюда и в директ. Хороших дизайнеров интерьеров (которые работают быстро), мебельные магазины, ландшафтников, гардеробные на заказ, крутые магазины штор, бытовой техники, ковры, кулеры, текстиль, всякие уютные интерьерные штуки и даже тех, кто заборы делает», — попросила помощи у своих подписчиков Асмус.