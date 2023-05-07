Кристина Асмус готова экономить даже на обедах, лишь бы поскорее съехать от Гарика Харламова

Пара Кристины Асмус и Гарика Харламова распалась еще в 2020 году. Но по какой-то причине экс-супруги до сих пор проживают под одной крышей, хотя уже давно строят личную жизнь с другими людьми.

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В начале этого года актриса проговорилась о том, что все-таки решила съехать из особняка Харламова. Однако конкретных дат не назвала, поэтому поклонники не восприняли это заявление всерьез.