Пенсионный возраст могут снизить благодаря судебному решению

Стало известно, почему в России все же могут понизить пенсионный возраст.

Дело в том, что один работник на предприятии по добыче угля в российском регионе получил отказ в назначении пенсии из-за нехватки специального стажа в 25 лет. Мужчине не засчитали то время, когда он не мог работать из-за неисправности оборудования на предприятии.

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Будущий пенсионер обратился в прокуратуру. Следствие не обнаружило простоя в указанное время.