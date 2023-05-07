Пенсионный возраст могут снизить благодаря судебному решению

Стало известно, почему в России все же могут понизить пенсионный возраст.
Дело в том, что один работник на предприятии по добыче угля в российском регионе получил отказ в назначении пенсии из-за нехватки специального стажа в 25 лет. Мужчине не засчитали то время, когда он не мог работать из-за неисправности оборудования на предприятии.
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Будущий пенсионер обратился в прокуратуру. Следствие не обнаружило простоя в указанное время.
«Спорные периоды стажа должны быть включены в общий багаж, а пенсию должны назначить раньше установленного срока. То есть в подобной ситуации для гражданина пенсионный возраст будет снижен на пять лет или даже больше. И подобной помощью уже в 2024 году могут воспользоваться те граждане, у которых возникнут аналогичные проблемы при назначении пенсии», – отметили в primpress.ru.
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