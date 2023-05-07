Наживаются на желании отдохнуть дешево: как не стать жертвой мошенника в майские праздники

Стало известно, что с наступлением майских праздников активировались мошенники, которые наживаются на желании россиян попутешествовать.

Появились так называемые фишинговые ресурсы. Они связаны с туризмом. Это такие сайты-ловушки, которые похищают данные банковских карт.

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Потенциальные жертвы таких сайтов переходят на нужный мошенникам ресурс, увидев рекламу «горящих туров», дешевых авиабилетов или отелей в социальных сетях. Об этом сообщили в Banki.ru.