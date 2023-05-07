Полезная замена конфетам и тортам: Роспотребнадзор ответил, какие правильные сладости взять к чаю

В Роспотребнадзоре рассказали, чем можно заменить конфеты.
Для того, чтобы разорвать порочный круг потребления сахара в конфетах, достаточно заменить шоколадные и карамельные брусочки полезными сладостями.
Роспотребнадзор предлагает насладиться вкусными raw-десертами, фруктово-ягодным пюре, смузи, ореховыми пастами и мюслями. Во всех этих продуктах не должен содержаться рафинированный сахар.
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«Важно помнить, что цукаты не входят в эту полезную группу — в них больше сахара и калорий», –– заявили эксперты.
Зато можно есть сухофрукты, мед-суфле и просто мед. Но в меру.
«Перед употреблением любого нового продукта обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями. Не забывайте, что и в этом случае важна мера. В большом количестве даже самые полезные продукты могут навредить», –– заключили эксперты Роспотребнадзора на своем официальном сайте.
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