Полезная замена конфетам и тортам: Роспотребнадзор ответил, какие правильные сладости взять к чаю

Зато можно есть сухофрукты, мед-суфле и просто мед. Но в меру.

«Перед употреблением любого нового продукта обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями. Не забывайте, что и в этом случае важна мера. В большом количестве даже самые полезные продукты могут навредить», –– заключили эксперты Роспотребнадзора на своем официальном сайте.

Напомним, ранее стало известно, как продлить жизнь огурцам в холодильнике.