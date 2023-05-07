Не допустите эти ошибки в макияже: что нужно помнить о красоте после 50

Оказалось, после 50 важно помнить о некоторых правилах при создании макияжа.

Не стоит наносить тени полумесяцем на подвижное веко. Лучше растушовывать их вверх и наружу.

Также подчеркнут морщины блестящие тени. К слову, переливающийся пигмент можно брать и наносить на зоны, где нет морщинок. Чаще всего это бывает зона подвижного века.

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А еще стоит отказаться от черной подводки. Чтобы не утяжелять взгляд. Лучше остановиться на коричневой подводке. Об этом эксперт рассказала в беседе с Express.co.uk.