Почему вы до сих пор без мужа: астрологи объяснили эту несправедливость

Специалисты по эзотерике и астрологии объяснили, почему некоторые девушки не могут выйти замуж.

Астролог Татьяна Стрельцова отметила, что неудачное расположение Луны может негативно сказываться на поиске возлюбленного. Все дело в том, что в дни неблагоприятного расположения спутника Земли женщины отстраняются от внешнего мира и не хотят новых знакомств.

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А потухшее Солнце в гороскопе убивает энергию в женщине. Оно прививает девушке эгоцентризм и тщеславие, из-за этого отдаляются потенциальные женихи. Об этом заявили в rsute.ru.