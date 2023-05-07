Поможет в борьбе с мошенниками: WhatsApp добавит важную функцию

Стало известно, что у WhatsApp появится новая функция, которая поможет в борьбе с телефонными мошенниками.
Оказалось, скоро в мессенджере можно будет блокировать звонки с неопределенных номеров. А еще можно будет просто отключить звук вызова от неизвестных абонентов.
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Пользователи WhatsApp найдут новый инструмент в разделе настроек «Конфиденциальность».
К слову, в ближайшее время владельцы смартфонов на Android смогут протестировать новшество. Об этом рассказали в wabetainfo.com.
Напомним, ранее стало известно о новом виде мошенничества.