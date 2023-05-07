Огурцы смогут простоять в холодильнике месяц: как правильно хранить овощи

Даже в холодильнике огурцы теряют свою свежесть и становятся мягкими и безвкусными. Однако опытные хозяйки знают, как спасти сочность овоща.

Оказалось, сохранить свежий урожай можно с помощью пластиковой посуды и воды. Стоит взять банку из-под майонеза, налить туда воду и опустить огурцы, а потом убрать их в холодильник.

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Такой способ сохранит товарный вид огурцов и их свежесть на целый месяц. К слову, воду в пластиковой таре надо менять каждый день.