Неон, завязки и плоская подошва: какая женская обувь будет в тренде этим летом

Эксперт в мире моды рассказала, какая обувь станет самой актуальной для девушек уже очень скоро.

Стилист отметила, что можно смело покупать босоножки с завязками на щиколотке. Они будут отлично смотреться как с брюками, так и с юбками. Кстати, лучше обратить внимание на модели с длинными завязками. Что касается цветовой гаммы, присмотритесь к фуксии, зеленому и желтому.

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А еще в тренде будет квадратный мыс. Такая модель стала настоящей классикой. Модниц совсем не смущает причудливая форма такой обуви.