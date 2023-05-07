Неон, завязки и плоская подошва: какая женская обувь будет в тренде этим летом

Летняя обувь. Фото: Global Look Press 

Стилист-имиджмейкер и телеведущая Fashion TV Ольга Беликова рассказала, на какие модели стоит обратить внимание перед летним периодом.

Эксперт в мире моды рассказала, какая обувь станет самой актуальной для девушек уже очень скоро.

Стилист отметила, что можно смело покупать босоножки с завязками на щиколотке. Они будут отлично смотреться как с брюками, так и с юбками. Кстати, лучше обратить внимание на модели с длинными завязками. Что касается цветовой гаммы, присмотритесь к фуксии, зеленому и желтому.

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А еще в тренде будет квадратный мыс. Такая модель стала настоящей классикой. Модниц совсем не смущает причудливая форма такой обуви.

Босоножки на завязках. Фото: Global Look Press

Еще эксперт посоветовала выбрать обувь на платформе. Если дополнить такую обувь длинной юбкой в складку или брюками-карго, тогда вы станете самой модной.

А на десерт – неоновая обувь. Смело надевайте оттенки «вырви глаз», только не забудьте разбавить верхнюю часть образа чем-то пастельным. Об этом рассказали в marieclaire.ru.

Напомним, ранее стилист рассказала, про какой маникюр стоит забыть в этом сезоне.

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