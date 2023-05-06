Удары силой до 8 баллов обрушатся на Землю: названа точная дата, когда накроет магнитная буря

Фото:  Global Look Press

Эксперты предупреди, что в этот день себя надо поберечь.

Конец апреля стал сложным, так как были затмения и ретроградный Меркурий. А потом стало известно, что вспышки на Солнце участились. Практически каждый месяц Землю накрывают мощные магнитные бури. Эксперты рассказали, когда снова ждать ударную волну. Они подчеркнули, что в этот день лучше себя поберечь. 

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Согласно долгосрочным прогнозам, в конце мая россиянам предстоит пережить чудовищный магнитный шторм. В первой декаде месяца колебания не превысят 3-4 баллов. Эксперты предупредили, что сильнейший скачек будет  21 мая.  Удары достигнут большой мощности от 2 до 8 баллов. Отмечается, что люди среагируют на происходящее. 

В дни вспышек на Солнце эксперты рекомендуют пить больше воды, отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. А вот прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна только будут на пользу, передает «РИА Новости».

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