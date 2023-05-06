Удары силой до 8 баллов обрушатся на Землю: названа точная дата, когда накроет магнитная буря

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Согласно долгосрочным прогнозам, в конце мая россиянам предстоит пережить чудовищный магнитный шторм. В первой декаде месяца колебания не превысят 3-4 баллов. Эксперты предупредили, что сильнейший скачек будет 21 мая. Удары достигнут большой мощности от 2 до 8 баллов. Отмечается, что люди среагируют на происходящее.

В дни вспышек на Солнце эксперты рекомендуют пить больше воды, отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. А вот прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна только будут на пользу, передает «РИА Новости».