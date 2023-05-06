Эффективное средство от тли и муравьев: просто разведите с водой и опрысните – есть на каждой кухне

Муравьев и тлю на дачном участке можно победить без химии. В борьбе с вредителями свою эффективность доказали черный и красный перец.
Молотый перец нужно развести в воде в соотношении 50 граммов перца на литр жидкости. Вскипятить, настаивать сутки, а затем процедить и добавить 10 граммов хозяйственного мыла.
Мыло поможет раствору закрепиться на листьях и коре деревьев.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Этой жидкостью нужно опрыскивать растения после дождя. До - не имеет смысла, поскольку все смоется и желаемый эффект достигнут не будет.
По материалам belnovosti.by.