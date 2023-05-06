Эффективное средство от тли и муравьев: просто разведите с водой и опрысните – есть на каждой кухне

Муравьев и тлю на дачном участке можно победить без химии. В борьбе с вредителями свою эффективность доказали черный и красный перец.

Молотый перец нужно развести в воде в соотношении 50 граммов перца на литр жидкости. Вскипятить, настаивать сутки, а затем процедить и добавить 10 граммов хозяйственного мыла.

Мыло поможет раствору закрепиться на листьях и коре деревьев.

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