Не останется ни пятнышка, будут белоснежными: чем отстирать кухонные полотенца – просто, как дважды два

Полотенца на кухне быстро теряют товарный вид, то жирное пятно появится, то чернота от сковородки «прилипнет». Стиральный порошок не всегда справляется с задачей отбелить полотенца и вернуть им первоначальную свежесть и чистоту.

Но оказывается, эта задача по плечу ингредиенту, который есть на каждой кухне. Речь об обычной поваренной соли. Хлорид натрия прекрасно отбеливает полотенца, удаляя даже застарелые пятна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».