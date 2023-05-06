Не останется ни пятнышка, будут белоснежными: чем отстирать кухонные полотенца – просто, как дважды два

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Отбелить полотенца поможет ингредиент, который есть в каждом доме.

Полотенца на кухне быстро теряют товарный вид, то жирное пятно появится, то чернота от сковородки «прилипнет». Стиральный порошок не всегда справляется с задачей отбелить полотенца и вернуть им первоначальную свежесть и чистоту.

Но оказывается, эта задача по плечу ингредиенту, который есть на каждой кухне. Речь об обычной поваренной соли. Хлорид натрия прекрасно отбеливает полотенца, удаляя даже застарелые пятна.

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Соль нужно развести в умеренно-прохладной воде в соотношении одна столовая ложка соли на литр жидкости.

Полотенца замачиваются в таком растворе на протяжении трех часов. А затем их можно отправлять стирать в стиральной машинке.

Вещи станут белоснежными, ни единого пятнышка на них не будет.

По материалам belnovosti.by.

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