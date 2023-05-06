Срочно скупайте, пока не поздно: что будет с курсом валют летом – лучше не знать эти цифры

Рубль на этой неделе на валютной бирже отыгрался за ранее нанесенные ему поражения. По мнению финансовых аналитиков, курс рубля по отношению к евро и доллару стабилизировался. Резких падений и взлетов в ближайшее время не предвидится.

А это значит, что наступило время обменивать рубли на евро и доллары. Конечно же, для тех граждан, кто планирует провести отпуск за пределами России.

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