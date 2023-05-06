Срочно скупайте, пока не поздно: что будет с курсом валют летом – лучше не знать эти цифры

Рубль на этой неделе на валютной бирже отыгрался за ранее нанесенные ему поражения. По мнению финансовых аналитиков, курс рубля по отношению к евро и доллару стабилизировался. Резких падений и взлетов в ближайшее время не предвидится.
А это значит, что наступило время обменивать рубли на евро и доллары. Конечно же, для тех граждан, кто планирует провести отпуск за пределами России.
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Эксперты считают, что летом курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро — 84-90 рубля, а юаня — 11,15-11,8 рубля. Напомним, в конце этой недели, 5 мая, доллар торговался на бирже около 77 рублей, юань — около 11,15 рубля, евро — около 85 рублей. Если же вы не интересуетесь курсом валют, то вам лучше и не знать эти цифры.
«На курсы будет влиять возможное возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В мае, вероятно, продажа валюты может быть сведена к минимуму, а при позитивном развитии ситуации на нефтяном рынке, покупка валюты не исключается уже с июня», - отметил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
По материалам РИА «Новости».