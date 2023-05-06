Чем отмыть кружки от кофейного и чайного налета — станут белыми

Иногда после крепкого чая и кофе на посуде остается стойкий коричневый налет. Который не всегда получается стереть обычным моющим средством.

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Но не спешите расстраиваться, если гель для мытья посуды не справился с пятнами. Их можно вывести с помощью соли и яблочного уксуса. Ингредиенты нужно смешать до состояния однородной пасты и нанести полученное средство на проблемные места.

Через несколько минут от налета не останется никакого следа. Вам нужно будет только ополоснуть кружки чистой водой.

Источник: mopera66.ru