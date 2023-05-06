Ягоды будет море — придется продавать: просто посадите малину на правильном месте

На урожай малины оказывают влияния многие обстоятельства, в том числе и почва, в которую вы сажаете кусты. Поэтому к планированию малинника нужно подойти с умом.

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Например, ни в коем случае нельзя размещать малинник там, где недавно росла ягода, в том числе и сама малина. Такой участок станет пригодным для этой культуры не ранее, чем через четыре года.

А вот бывшие овощные грядки, напротив, отлично подойдут. Смело сажайте малину после гороха, кабачков, фасоли, чеснока или лука. Вот увидите, кустарник вас удивит огромным урожаем.

Источник: belnovosti.by