Как вырастить крупную ровную картошку и повысить урожай в 2 раза

Многие начинающие огородники очень недооценивают роль окучивания в жизни растения. А на самом деле это основа ухода за картофельной плантацией. Ведь именно регулярное рыхление почвы позволяет прорастать новым столонам, на которых и образуются клубни картофеля.

Если почва будет твердой или ее будет слишком мало, то столоны не достигнут своей цели. Поэтому важно периодически подгребать землю к середине куста. Но делать это нужно с умом: в четко определенное время.

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К первому окучиванию можно приступать в момент появления всходов. Рыхление нужно провести один-два раза на глубину не более трех сантиметров. Между рядами можно углубиться до восьми сантиметров.

Второе окучивание потребуется тогда, когда растения достигнут высоты в пятнадцать сантиметров. Почву нужно взрыхлить до образования небольшой горки.

Третье окучивание нужно провести через пару недель после второго. Принцип действия такой же, как и в прошлом случае.

Если следовать этим советам, можно увеличить вдвое урожай картофеля. Размер, вкус и форма клубней вас тоже приятно удивят.

Источник: tut-news.ru