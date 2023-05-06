Два простейших способа «растянуть» тугую обувь: будет точно по ноге, мозолей не натрете

Нередко так бывает - понравившаяся в магазине обувь оказывается немного тесновата, жмет и натирает мозоли. Есть два верных способа устранить эти недостатки и «растянуть» обувь, чтобы ногам в ней было комфортно.

Способ первый. Обработать обувь и снаружи, и внутри растительным маслом. Затем надеть плотные носки и походить в обуви в течение трех часов. После чего остатки масла удалить сухой тряпкой. Важно помнить, что этот способ подходит только для кожаной обуви.

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