Два простейших способа «растянуть» тугую обувь: будет точно по ноге, мозолей не натрете

Кроссовки люксового бренда. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто приобрел обувь немного не по размеру.

Нередко так бывает - понравившаяся в магазине обувь оказывается немного тесновата, жмет и натирает мозоли. Есть два верных способа устранить эти недостатки и «растянуть» обувь, чтобы ногам в ней было комфортно.

Способ первый. Обработать обувь и снаружи, и внутри растительным маслом. Затем надеть плотные носки и походить в обуви в течение трех часов. После чего остатки масла удалить сухой тряпкой. Важно помнить, что этот способ подходит только для кожаной обуви.

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Второй способ. Обработать обувь изнутри мылом (лучше хозяйственным), затем походить в ней несколько часов. Этот метод хорош и для того, чтобы обезопасить себя от мозолей. Обувь перед прогулкой изнутри можно обработать мылом, и перемещение в ней станет более комфортным.

По материалам belnovosti.by.

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