Два простейших способа «растянуть» тугую обувь: будет точно по ноге, мозолей не натрете

Нередко так бывает - понравившаяся в магазине обувь оказывается немного тесновата, жмет и натирает мозоли. Есть два верных способа устранить эти недостатки и «растянуть» обувь, чтобы ногам в ней было комфортно.
Способ первый. Обработать обувь и снаружи, и внутри растительным маслом. Затем надеть плотные носки и походить в обуви в течение трех часов. После чего остатки масла удалить сухой тряпкой. Важно помнить, что этот способ подходит только для кожаной обуви.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Второй способ. Обработать обувь изнутри мылом (лучше хозяйственным), затем походить в ней несколько часов. Этот метод хорош и для того, чтобы обезопасить себя от мозолей. Обувь перед прогулкой изнутри можно обработать мылом, и перемещение в ней станет более комфортным.
По материалам belnovosti.by.