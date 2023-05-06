Никогда не кладите эти продукты в котлетный фарш — испортите блюдо

Есть три популярных продукта, которые хозяйки упорно продолжают добавлять в котлетный фарш. А потом удивляются, почему блюдо получилось не таким вкусным, как хотелось бы.

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Свежий хлеб. Многие не придают этому большого значения, но хлеб должен быть как минимум вчерашним. Важно, чтобы он был немного подсушенным. Только в этом случае получатся воздушные и сочные котлеты.

Молоко. А вот этого ингредиента вообще не должно быть в фарше. Так как молоко сделает блюдо жестким.

Свежий лук. Конечно, без этого овоща в котлетах не обойтись. Но перед добавлением в фарш его нужно обязательно обжарить. Вкус блюда от это станет гораздо лучше.

Источник: ogorod.video