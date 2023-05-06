Как легко почистить кастрюли из нержавейки — будут сиять, словно зеркало

Многие хозяйки отдают предпочтение посуде из нержавеющей стали. Этот выбор вполне оправдан, ведь изделия из этого материала великолепно выглядят и отличаются высокой прочностью. Да и уход за нержавейкой тоже не самый сложный. А если пользоваться народными советами, то чистка посуды обойдется вам в копейки.

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Например, для мытья кастрюли вы можете использовать лимон с пищевой содой. Просто растворите в литре теплой воды 2 ст. ложки порошка и добавьте в получившееся средство пару ложек лимонного сока. Затем нанесите раствор на посуду с помощью мягкой губки, немного потрите и ополосните чистой водой.

Если вы имеете дело с серьезными пятнами, то прежде чем приступать чистке, дайте средству подействовать несколько минут.

Источник: belnovosti.by