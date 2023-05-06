Всего две таблетки и засияет, как новая: как быстро и качественно отмыть плитку и духовку от сильных загрязнений

Плитка на кухне. Фото: Global Look Press

Простое средство поможет в борьбе с загрязнениями.

Сильно загрязненную плиту и духовку на кухне можно быстро очистить с помощью таблеток для посудомоечной машины. Достаточно будет всего двух, чтобы плита засияла, как новая.

Две таблетки нужно залить стаканом теплой воды и дать им полностью раствориться. Затем в этом растворе следует намочить губку и натереть ею варочную поверхность и духовку. Оставить на 15-20 минут.

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Когда положенное время истечет, влажной, а после и сухой тряпкой нужно убрать остатки моющего средства. Все готово!

По материалам belnovosti.by.

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