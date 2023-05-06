Как без ножа нарезать сыр за несколько секунд — тонкие ломтики

Об этом мало кто догадывается, но нарезать брусок сыра можно можно меньше чем за одну минуту. И самое удивительное: нож вам для этого не пригодится.

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Чтобы получить аккуратные тонкие ломтики, вам понадобится обыкновенная четырехгранная терка. Найдите сторону с тремя горизонтальными лезвиями и плавными движениями сверху вниз измельчите на ней весь кусок.

Если вам нужно нарезать мягкий сыр, то обязательно смажьте терку растительным маслом. Этот трюк поможет улучшить скольжение продукта по металлической поверхности.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»