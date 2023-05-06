Жареная картошка получится аппетитной, с золотистой хрустящей корочкой: простой прием, о котором знает не все

Жареная картошка - одно из самых любимых и простых в приготовлении блюд. Однако она далеко не всегда получается такой, о которой мечтается - с хрустящей корочкой снаружи и мягкой внутри.

Жареная картошка запросто может оказаться мягкой, словно отварная, и не принесет особой радости тому, для кого готовилась.

Секрет приготовления хрустящей картошки с аппетитной корочкой довольно прост. Все дело в крышке от сковородки.

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