Кроты убегут без оглядки и больше не вернутся — вредитель будет в ужасе

Кроты могут испортить весь огород и сад, об этом знают все, кому довелось столкнуться с этим зверьком. Его не интересует ваш урожай, он охотится за жирными червяками. И в погоне за лакомством запросто перероет весь ваш участок.

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Поэтому животное относится к вредителям, и его нужно без промедления гнать со своей территории. Крота можно выпроводить с помощью разных средств. Но одним из самых эффективных считается чистотел, так как зверь его на дух не переносит.

Растение нужно вырвать с корнем, порезать на части и разложить в кротовые ходы. У вредителя очень хорошо развито обоняние, поэтому он моментально почувствует запах чистотела и убежит от него как можно дальше.

Источник: belnovosti.by