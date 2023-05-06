Почему всегда нужно высаживать около томатов лук и базилик: вредителей не увидите, плоды удивят

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно запланировать правильно соседство с ними. Одни растения позитивно влияют на урожай помидоров, а другие губят растения своими выделяемыми веществами.
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Ни в коем случае не садите рядом с томатами цветную капусту, картошку, баклажаны и перец. Они делают помидоры чахлыми.
А вот бобовые улучшат для томатов почву, насытив ее азотом. Злаковые сделают грунт рыхлым и вздухопроницаемым.
Салат, петрушка, зеленый лук, чеснок, шпинат, спаржа и сельдерей усилят помидорки, простимулируют плодоношение.
Ароматные травы вроде базилика шалфея, мяты, чабреца отпугнут вредителей от томатов.
Источник: дзен-канал «Ms.Чистота»