Как быстро избавиться от запаха кошачьей мочи — поможет недорогой продукт

Владельцы кошек знают, как проблематично бывает избавиться от запаха мочи любимого питомца. Можно несколько раз помыть пол, а зловонный аромат все равно никуда не денется.

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Обычные моющие средства тут бессильны, поэтому приходится идти на хитрость. Опытные хозяйки подсказали, что практически любой неприятный запах можно нейтрализовать с помощью яблочного уксуса.

Для этого необходимо перелить жидкость в емкость с пульверизатором и использовать средство по мере необходимости. Им можно быстро освежить воздух в помещении или обработать поверхность вещей, которые успели вобрать зловонный запах.

Источник: mopera66.ru