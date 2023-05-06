Как убрать пятна на одежде в области подмышек: копеечное средство из аптеки действует мгновенно

Пятна можно вывести таблеткой. Фото: соцсети

Даже покупные средства не могут похвастаться такой эффективностью.

Если в вашей аптечке завалялась пара таблеток парацетамола, вам явно стоит испытать этот метод избавления от пятен пота на одежде.

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Этот народный метод работает эффективно, при этом сохраняет первоначальные свойства ткани – не портит ткань и не меняет цвет материала.

Измельчите пару таблеток парацетамола в ступке, добавьте к порошку немного воды. Должно получиться что-то похожее на пасту.

Нанесите это средство на желтые пятна, подождите несколько минут и отправьте вещь в стиральную машинку. После стирки никаких пятен пота не будет и в помине!

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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