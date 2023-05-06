Киньте аптечную шипучку в унитаз и наблюдайте, как испаряется налет: трюк от сантехника

Аптечная шипучка (аспирин) способна сотворить настоящее чудо с унитазом, очистив его в одно мгновение без применения специальных магазинных средств и долгой обработки абразивными веществами.
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Бросьте одну-три таблетки шипучего аспирина в унитаз. Дайте подействовать приблизительно 30 минут, чтобы она полностью растворилась и очистила грязную сантехнику.
Промойте унитаз ершиком или щеткой, пройдясь по известковым и мочевым отложениям. Не следует смешивать аспирин с бытовой химией, не используйте его с кислотами и щелочами.
Источник: дзен-канал «Хозяюшка»