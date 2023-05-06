Пропитайте уксусом кастрюлю с нагаром и удивитесь: вся чернота махом сойдет

Кастрюля до и после обработки. Фото: соцсети

Это экологичный и действенный способ борьбы с наслоениями.

Обычный столовый уксус может избавить ваши кастрюли и сковороды от черного нагара. Этот метод не только отличается эффективностью, но и экологичностью, поскольку избавляет вас от необходимости применить химию.

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Небольшой нагар смывается губкой, если ей щедро пропитать поверхность, а через 20 минут почистить.

А вот сильные наслоения потребуют более надежного воздействия. Обгоревшее донышко погрузите в тазик или раковину с уксусом, выдержите полчаса и обработайте металлической щеткой. Вся чернота слезет легко.

Источник: дзен-канал Creative Tool Mistry

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