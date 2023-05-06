Пропитайте уксусом кастрюлю с нагаром и удивитесь: вся чернота махом сойдет

Обычный столовый уксус может избавить ваши кастрюли и сковороды от черного нагара. Этот метод не только отличается эффективностью, но и экологичностью, поскольку избавляет вас от необходимости применить химию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Небольшой нагар смывается губкой, если ей щедро пропитать поверхность, а через 20 минут почистить.