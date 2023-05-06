Улитки и слизни отползут от вашего участка как можно дальше — страшная преграда для вредителей

Слизни и улитки найдутся почти в любом саду и огороде, но если не контролировать их популяцию, то можно остаться без урожая.

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Эти неповоротливые вредители обладают отменным аппетитом. Они с удовольствием едят почти все, что посажено на грядках, и не брезгуют разными садовыми культурами. Однако все же есть некоторые овощи и травы, которые будут им не по зубам.

К таким растениям относится чеснок, лук, лаванда, базилик и розмарин. Улитки и слизни не переносят их резкого запаха. Поэтому, чтобы обезопасить свой участок от проникновения паразитов, нужно посадить эти культуры вдоль всего забора.

Источник: gorodche.ru