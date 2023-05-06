Объявлен курс доллара на конец мая - лучше присядьте, валютчикам стало плохо

Российская валюта набирает силу в последние дни. Однако экономисты предупреждают - радоваться рано. Дело в том, что в России наступил налоговый период, поэтому доллар и начал падать на торгах. Но все скоро завершится.

Экономические аналитики прогнозируют, что к концу мая «американец» снова вернет позиции и будет стоит 83 рубля.

Валютные спекулянты, в свою очередь, кинулись в банки, чтобы заработать на разнице. Люди переживают, что рубль снова поползет вниз после небольшого укрепления.

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