Что нельзя выращивать рядом с томатами, если не хотите остаться без урожая: чахнут и не растут

Привередливые томаты терпеть не могут некоторые культуры и под воздействием веществ, которые выделяют отдельные растения, томаты прекращают свое развитие, начинают часто болеть, не желают давать плоды.

Итак, рядом с помидорами нельзя садить следующие культуры: перец, картошку, баклажаны, кукурузу, цветную капусту.

Источник: дзен-канал «Ms.Чистота»