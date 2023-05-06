Что нельзя выращивать рядом с томатами, если не хотите остаться без урожая: чахнут и не растут

Иногда дачники и огородники не могут понять, почему при отличном уходе их томаты не хотят расти и плодоносить. Нередко это происходит из-за неправильного соседства.
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Привередливые томаты терпеть не могут некоторые культуры и под воздействием веществ, которые выделяют отдельные растения, томаты прекращают свое развитие, начинают часто болеть, не желают давать плоды.
Итак, рядом с помидорами нельзя садить следующие культуры: перец, картошку, баклажаны, кукурузу, цветную капусту.
Источник: дзен-канал «Ms.Чистота»