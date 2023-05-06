Какие вещи категорически нельзя дарить именинникам — навлечете беду

Несмотря на огромнейший выбор подарков ко дню рождения, дарители нередко выбирают то, что не следовало бы. Например, эти пять предметов. Считается, что их категорически нельзя вручать именинникам, так как они сулят беды, череду неудач и даже смерть.

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Многие могли догадаться о часах и ножах. Действительно, эти вещи именинникам лучше не вручать. Часы, говорят, к расставанию, а ножи — к вражде и соперничеству с дарящим.

Посуда и кухонная утварь хотя и считается полезным подарком, но, согласно приметам, не имеет позитивного смысла. Считается, что пустая посуда может навлечь бедность на человека.

Галстуки не советуют дарить, чтобы не «привязать» к себе именинника.

Также в списке нежелательных подарков ко дню рождения декоративные свечи и шкатулки. Народная примета гласит, что свеча вручается к скорым похоронам, а шкатулка — к тайнам; одаряемый начнет скрывать от дарителя свои мысли, чувства и действия.

По материалам belnovosti.by