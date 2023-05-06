Доллар дошел до унизительного курса и будет падать дальше: купившие валюту в растерянности

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в России. Это факт сыграл на руку рублю.

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Обычно в преддверии субботы и воскресенья валюта дорожает, однако сейчас произошло обратное – и доллар, и евро подешевели на фоне рубля. Вопреки ожиданиям, последние торги Мосбиржи перед долгими выходными показали поразительные цифры.

Директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой заявил РИА Новости, что Raiffeisen Bank International таким образом напомнил инвесторам про «токсичность» недружественных валют и возможной активизации избавления от них.