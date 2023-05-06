Это растение успокоит нервы и избавит от бессонницы лучше, чем ромашка — утро будет бодрым

Многие знают о том, что от бессонницы нужно пить ромашку. Да, это растение действительно помогает расслабиться, но есть куда более эффективные средства. Например, такие как лавандовый чай.

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Достаточно выпить всего одну чашечку на ночь, чтобы быстро уснуть. В составе такого напитка не ни грамма кофеина, зато есть органические соединения, которые оказывают успокаивающее действие на нервную систему. Именно благодаря им вы будете всю ночь крепко спать, а утром почувствуете прилив сил.

Готовится чай из лаванды просто: на 300 мл. кипятка нужно взять 2 чайные ложки сушеной травы. Чай можно разливать по кружкам через 5 минут после заваривания.

Источник: news.rambler.ru