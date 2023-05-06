Разложите кориандр по всем комнатам — через неделю не узнаете свою квартиру

Традиционно кориандр используют в кулинарии. Эта специя делает блюда невероятно ароматными. Но мало кто знает, что благодаря насыщенному запаху пряность можно использовать и в борьбе с вредителями.

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Например, чтобы избавиться от мышей, достаточно просто разложить мешочки с кориандром по самым укромным местам квартиры. Уделив особое внимание кухонным шкафам и прочим местам с провизией.

Дело в том, что эфирные масла, входящие в состав растения, больно «бьют» по нежному носу грызунов. Именно поэтому мыши предпочитают держаться от кориандра как можно дальше.

Источник: parazitdoma.ru