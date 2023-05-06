Москвичам напомнили, что запуск квадрокоптера обернется штрафом до 50 тысяч рублей

В Москве после запрета на запуск беспилотников от 3 мая начали появляться объявления о запрете использования квадрокоптеров. Как сообщают жители столицы в социальных сетях, листовки с упоминанием суммы административного штрафа стали появляться на открытых площадках и в парках – там, где горожане обычно запускали дроны ради красивых съемок мегаполиса.

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Как сообщается на сайте Госдумы, за нелегальный запуск беспилотника КоАП (статья 11.4) предусматривает штрафы: для физических лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 300 тысяч рублей.

За причинение в результате несанкционированного полета беспилотника по неосторожности легкого либо средней тяжести вреда здоровью предусмотрен штраф: для физических лиц до 2500 рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей. Если же полет дрона повлек по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то наступает уже уголовная ответственность. Кроме того, нелегальные полеты и съемка секретных объектов могут грозить уголовным наказанием за шпионаж или незаконное получение информации, составляющей гостайну.