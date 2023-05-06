Как правильно стирать темную одежду — советы, о которых умалчивают производители

Фото: Global Look Press

При должном уходе темным вещам не будет сноса.

Опытные хозяйки по крупицам собрали информацию для тех, кто еще не до конца понял, как правильно стирать темную одежду. Как известно, она нуждается в особенном, щадящем уходе. В противном случае черная одежда рискует пополнить арсенал домашних тряпок.

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Первый и очевидный совет — это сортировка белья перед стиркой. Чистюли не рекомендуют пренебрегать этим шагом, иначе светлые вещи потеряют свой вид от опасного соседства.

Второй — всегда выворачивайте вещи перед стиркой. Это защитит внешнюю сторону от выцветания.

Третий — черные вещи лучше стирать в холодной или прохладной воде, так как горячая вымывает краситель. Лучшим режимом для стирки такой одежды считается деликатный.

Четвертый — используйте специальные средства для стирки темной одежды. Они не содержат отбеливатель.

И, наконец, пятый — после стирки не выжимайте и не скручивайте вещи. Это повредит ткань и форму. А чтобы вещи не дали усадку, хозяйки советуют сушить их на горизонтальной поверхности вдали от прямого источника солнечного света.

По материалам belnovosti.by

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