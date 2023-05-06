Как правильно стирать темную одежду — советы, о которых умалчивают производители

Опытные хозяйки по крупицам собрали информацию для тех, кто еще не до конца понял, как правильно стирать темную одежду. Как известно, она нуждается в особенном, щадящем уходе. В противном случае черная одежда рискует пополнить арсенал домашних тряпок.
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Первый и очевидный совет — это сортировка белья перед стиркой. Чистюли не рекомендуют пренебрегать этим шагом, иначе светлые вещи потеряют свой вид от опасного соседства.
Второй — всегда выворачивайте вещи перед стиркой. Это защитит внешнюю сторону от выцветания.
Третий — черные вещи лучше стирать в холодной или прохладной воде, так как горячая вымывает краситель. Лучшим режимом для стирки такой одежды считается деликатный.
Четвертый — используйте специальные средства для стирки темной одежды. Они не содержат отбеливатель.
И, наконец, пятый — после стирки не выжимайте и не скручивайте вещи. Это повредит ткань и форму. А чтобы вещи не дали усадку, хозяйки советуют сушить их на горизонтальной поверхности вдали от прямого источника солнечного света.
По материалам belnovosti.by