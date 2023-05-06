Роза будет радовать цветами до самой осени: просто подкормите куст правильно

Садоводы знают, что за розами нужен тщательный уход. Но все равно не могут отказаться от этого невероятно красивого растения. Потому что пышные розовые клумбы стоят любых усилий.

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Чтобы роза цвела до самой осени, ее нужно обеспечить всеми необходимыми химическими элементами. Например, для сочной зелени нужен азот, а для большого количества бутонов растение необходимо подкормить фосфором.

Перед цветением важно полить розу раствором гумата калия. Это удобрение влияет на развитие корней и отвечает за размер бутонов. Для приготовления состава нужно развести 5 гр. гумата калия в 1,5 литрах горячей воды. Дайте средству постоять около 10 часов, затем долейте 2,5 литра воды и опрыскайте этим раствором листья растения после захода солнца.

Помимо этого, розе необходим сульфат калия. Он предотвращает возможные заболевания кустов. Обработку нужно проводить ближе к июню.

Источник: belnovosti.by