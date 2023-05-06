Какой стиральный порошок времен СССР поразил экспертов эффективностью: продается до сих пор

Эксперты проверили качество стиральных порошков. Фото: Global Look Press

Стоит он вполне бюджетно, но отлично справляется со своими задачами.

Порошок «Аист», который продается в российских магазинах еще с советских времен, впечатлил экспертов Роскачества.

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Исследователи поставили его на первое место, пытаясь найти лучше средство для стирки в нашей стране.

Эксперты отметили, что он не только очень эффективно справляется с заявленными задачами, но даже превосходит их. Например, на упаковке не указано, что порошок отстирывает пятна от крови и пота. Но после проведенного эксперимента было установлено, что биологические следы просто испарились из ткани.

Источник: primpress.ru

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