Какой стиральный порошок времен СССР поразил экспертов эффективностью: продается до сих пор

Эксперты отметили, что он не только очень эффективно справляется с заявленными задачами, но даже превосходит их. Например, на упаковке не указано, что порошок отстирывает пятна от крови и пота. Но после проведенного эксперимента было установлено, что биологические следы просто испарились из ткани.

Источник: primpress.ru